Трамп та Путін зустрілись на Алясці: головні подробиці
У Анкориджі відбулася довгоочікувана зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.
Про це пише Sky News.
Як пишуть росЗМІ переговори Путіна і Трампа почалися у форматі «три на три».
До цього лідери зійшли з літаків та привітали одне одного на червоній доріжці. Усміхнений Трамп навіть аплодував російському президенту, коли той підійшов до нього. Після цього вони потиснули руки перед численними камерами та делегаціями.
Як передають росЗМІ, Путін і Трамп на літньому полі на Аляске коротко поговорили.
Також Путін і Трамп після зустрічі в аеропорту на Аляске сіли разом з автомобіль лідера Америки.
Також над Трампом та путіним пролетіли винищувачі F-22 і стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit. Вони займаються охороною повітряного простору під час саміту.
Нагадаємо, речник російського президента Дмитро Пєсков висловив сподівання, що переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня будуть тривалими і продуктивними.