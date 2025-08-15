ТСН у соціальних мережах

Трамп та Путін зустрілись на Алясці: головні подробиці

У Анкориджі відбулася довгоочікувана зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Трамп та Путін

Трамп та Путін / © Reuters

Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Про це пише Sky News.

Як пишуть росЗМІ переговори Путіна і Трампа почалися у форматі «три на три».

До цього лідери зійшли з літаків та привітали одне одного на червоній доріжці. Усміхнений Трамп навіть аплодував російському президенту, коли той підійшов до нього. Після цього вони потиснули руки перед численними камерами та делегаціями.

Путін та Трамп / © Фото з відкритих джерел

Путін та Трамп / © Фото з відкритих джерел

Як передають росЗМІ, Путін і Трамп на літньому полі на Аляске коротко поговорили.

Також Путін і Трамп після зустрічі в аеропорту на Аляске сіли разом з автомобіль лідера Америки.

Трамп та Путін / © ТСН

Трамп та Путін / © ТСН

Також над Трампом та путіним пролетіли винищувачі F-22 і стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit. Вони займаються охороною повітряного простору під час саміту.

Зустріч Трампа та Путіна / © ТСН

Зустріч Трампа та Путіна / © ТСН

Трамп та Путін / © ТСН

Трамп та Путін / © ТСН

Нагадаємо, речник російського президента Дмитро Пєсков висловив сподівання, що переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня будуть тривалими і продуктивними.

