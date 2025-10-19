ТСН у соціальних мережах

Трамп та Венс опублікували провокаційні ШІ-відео на тлі протестів у США: Мережа обурена

Кадри, на яких Трамп з’явився в образі короля, обурили людей. Це сталося на тлі протестів під лозунгом No Kings, які охопили що 18 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей ДІ Венс опублікували провокаційні відео на тлі протестів у США. Це викликало обурення громадян.

Кадри з’явилися у соцмережі Truth Social.

Трамп обурив Мережу

Трамп виклав у Мережі ролик, на якому він летить на винищувачі в образі короля та обливає протестувальників брудом. Воно згенероване ШІ.

Ідею вирішив підтримати Венс, оприлюднивши штучно створене відео, в якому очільник Штатів надягає корону, мантію та бере до рук меча. Відео завершується «сценою», де перед Трампом схиляються члени Демократичної партії — Ненсі Пелосі та Чак Шумер.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, у низці міст США розпочалися масштабні акції проти чинного президента Дональда Трампа. Гасло протестів — «Ніяких королів» (No Kings).

Мільйони американців вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення «авторитарними діями адміністрації Трампа». Зокрема, ліберали, які долучилися до акцій, вважають, що Трамп дедалі більше поводиться як монарх, а не як демократично обраний лідер.

Відомо, що по всій території США заплановано понад 2500 мітингів і публічних заходів.

