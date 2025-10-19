- Дата публікації
- Політика
- 204
- 1 хв
Трамп та Венс опублікували провокаційні ШІ-відео на тлі протестів у США: Мережа обурена
Кадри, на яких Трамп з’явився в образі короля, обурили людей. Це сталося на тлі протестів під лозунгом No Kings, які охопили що 18 жовтня.
Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей ДІ Венс опублікували провокаційні відео на тлі протестів у США. Це викликало обурення громадян.
Кадри з’явилися у соцмережі Truth Social.
Трамп обурив Мережу
Трамп виклав у Мережі ролик, на якому він летить на винищувачі в образі короля та обливає протестувальників брудом. Воно згенероване ШІ.
Ідею вирішив підтримати Венс, оприлюднивши штучно створене відео, в якому очільник Штатів надягає корону, мантію та бере до рук меча. Відео завершується «сценою», де перед Трампом схиляються члени Демократичної партії — Ненсі Пелосі та Чак Шумер.
Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, у низці міст США розпочалися масштабні акції проти чинного президента Дональда Трампа. Гасло протестів — «Ніяких королів» (No Kings).
Мільйони американців вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення «авторитарними діями адміністрації Трампа». Зокрема, ліберали, які долучилися до акцій, вважають, що Трамп дедалі більше поводиться як монарх, а не як демократично обраний лідер.
Відомо, що по всій території США заплановано понад 2500 мітингів і публічних заходів.