Трамп і Сі / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його головні радники таємно готуються до поїздки до Південної Кореї в жовтні на зустріч міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Там він може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомили CNN троє чиновників адміністрації Трампа.

Саміт, що має відбутися в місті Кьонджу від кінця жовтня до початку листопада, розглядається як ключова можливість для Трампа зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

За словами посадовців, уже відбулися серйозні обговорення щодо двосторонньої зустрічі на полях АТЕС, однак остаточних домовленостей ще немає. Минулого місяця під час телефонної розмови Сі запросив Трампа та його дружину відвідати Китай, і Трамп відповів аналогічним запрошенням, але дати візитів ще не визначені.

Деталі візиту залишаються невизначеними, і поки що незрозуміло, чи можуть у програмі з’явитися інші зупинки.

Посадовці зазначають, що адміністрація також розглядає цей візит як можливість забезпечити нові економічні інвестиції у США — питання, яке було у центрі уваги й під час недавніх поїздок Трампа до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Обговорюється візит до Південної Кореї, який буде зосереджений на економічній співпраці», — сказав CNN представник Білого дому.

Серед інших цілей — дискусії щодо торгівлі, оборони та співпраці у сфері мирного атома.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся військовий парад із нагоди 80-ї річниці перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні. На параді були присутні президент Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин. Тоді Дональд Трамп заявив, що він «програв» Індію та Росію.