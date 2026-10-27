Трамп торгується з Путіним: що США пропонують Кремлю в обмін на мир

Трамп і Путін обговорюють нафтові угоди / © Колаж ТСН.ua

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Сполучені Штати та Росія обговорюють можливість відновлення співпраці в нафтовій галузі в межах переговорів про завершення війни проти України. Серед ідей — спільний видобуток нафти біля острова Сахалін на Далекому Сході Росії та повернення російської нафти на європейський ринок через трубопровід «Дружба». Наразі йдеться про потенційні домовленості, а не про укладені угоди.

Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників, обізнаних із переговорами.

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Які угоди обговорюють Вашингтон і Москва

За інформацією видання, Білий дім і Кремль розглядають можливість відновлення спільного проєкту за участю американських і російських нафтових компаній біля Сахаліну. У масштабному проєкті «Сахалін-1» раніше брала участь американська ExxonMobil, яка володіла 30% акцій. Після виходу з Росії компанія заявляла про переговори щодо компенсації за втрачений пакет, але не повідомляла про плани відновлювати роботу в країні.

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Ще одна пропозиція стосується відновлення продажу російської нафти до Європи трубопроводом «Дружба». Крім того, сторони обговорюють можливе повернення американських авіакомпаній до використання російського повітряного простору для транзитних польотів, співпрацю у виробництві титану та нові енергетичні проєкти.

Серед інших ідей — будівництво заводу зі зрідження природного газу на Алясці за участю російської компанії «Новатек», відновлення постачання газу до Європи через вцілілі ділянки «Північного потоку» та послаблення обмежень на експорт калійних добрив із Росії. Також обговорювали можливість передати управління Запорізькою атомною електростанцією американській структурі, яка розподіляла б вироблену електроенергію між Україною та Росією.

Як економічні домовленості пов’язані з мирними переговорами

За даними співрозмовників Financial Times, потенційні угоди є частиною ширшої спроби адміністрації президента США Дональда Трампа заохотити Москву до переговорів про завершення війни. Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф обговорював бізнес-пропозиції з Володимиром Путіним під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку вересня. Під час наступного візиту до Москви на його блокноті помітили напис «Бізнес-угоди».

Водночас офіційний представник США наголосив, що економічні пропозиції мають бути частиною всеосяжної мирної домовленості, яка зупинить війну. За його словами, остаточних рішень щодо цих проєктів немає, а повноцінне економічне співробітництво з Росією можливе лише після завершення бойових дій.

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За інформацією джерел видання, Москва розглядає бізнес-угоди і як спосіб нормалізувати відносини зі США ще до завершення війни. Водночас обговорення відбуваються без безпосередньої участі України та європейських партнерів. Європейські дипломати попереджали Вашингтон, що не підтримують послаблення санкцій або нові бізнесові домовленості з Москвою до припинення війни, а рішення, які зачіпають інтереси ЄС, не можна ухвалювати без згоди Європи.

Чи повернуться американські компанії до Росії

Реалізація цих пропозицій залишається непевною. Окрім відсутності мирної угоди, перешкодою є небажання американських компаній знову виходити на російський ринок після втрат, пов’язаних із повномасштабним вторгненням. Для частини проєктів також знадобиться перегляд санкційних обмежень.

Джеффрі Паєтт, колишній помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів, висловив сумнів, що великі публічні компанії за нинішніх умов захочуть відновлювати роботу в Росії. Європейський дипломат, коментуючи перспективи економічних стимулів для Кремля, також зауважив, що мотиви Москви не зводяться до грошей і пов’язані з прагненням контролю та політичного впливу.

У лютому російський представник із питань економічної співпраці Кирило Дмитрієв оцінював потенційні спільні проєкти у 14 мільярдів доларів. Однак попередні спроби просунути масштабні домовленості загальмували через розбіжності щодо умов завершення війни та територіальних поступок, яких вимагала Росія.

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Економічні домовленості США і Росії — останні новини

Ставка адміністрації Дональда Трампа на економічні стимули не обов’язково змусить Кремль припинити війну. Аналітик Томас Райт вважає, що Трамп потрапив у пастку Путіна, і тепер Москва може скористатися пропозиціями про бізнес і послаблення санкцій, не відмовляючись від своїх територіальних вимог до України.

На тлі цих переговорів у Європі побоюються, що Вашингтон і Москва можуть домовитися про відновлення енергетичної співпраці без участі європейських партнерів. Зокрема, можливе повернення американських інвесторів до «Північного потоку» вже назвали «брудною угодою» за спиною Європи, адже її наслідки можуть безпосередньо вплинути на енергетичну безпеку континенту.

Водночас Росія вже отримує можливості для повернення на світові енергетичні ринки. Після домовленостей із Вашингтоном відновився експорт російського дизельного пального, а перші танкери вирушили до Туреччини та Бразилії. Критики вважають, що угода з Трампом розв’язала Путіну руки, хоча питання про те, чи наблизить така співпраця завершення війни, залишається відкритим.

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