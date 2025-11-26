"Не думаю, що ми на шляху до мирної угоди": експерт зробив тривожний прогноз для України

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Getty Images

Те, що зараз відбувається у переговорному процесі щодо війни в Україні, є лише початком тривалого замороженого конфлікту.

Таку думку висловив кандидат історичних наук, американіст, колишній співробітник ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий в етері Еспресо.

Експерт переконаний, що поточний переговорний процес має єдину мету — зупинити конфлікт на невизначений термін.

«Я не думаю, що ми на шляху до мирної угоди. Мені здається, що те, що відбувається — це є увертюрою для перемир’я, корейського перемир’я. Що зараз будемо торгуватися, будемо нібито домовлятися, і кінець-кінцем десь погодимося зупинити вогонь, на якійсь умовній лінії, і там воно залишиться на досить довгий час. Аж доки не помре, ми сподіваємося і знаємо хто», — заявив Дмитро Довгополий.

Непомічений переворот і людина без дипломатичного досвіду

Довгополий наголошує, що поява нової фігури в переговорній команді США — Дріскола — пов’язана зі зміною пріоритетів у Білому домі.

«Був переворот, власне, відбувся, непомічений нашою аналітичною спільнотою… Стівену Міллеру абсолютно не потрібна Україна, йому потрібна Венесуела», — зазначив американіст, пояснюючи, що Міллер, забравши державну безпеку у Рубіо, змістив фокус на інші проблеми, що і призвело до появи Дріскола.

Експерт піддав жорсткій критиці кандидатуру спецпосланця. Також він наголосив на його непідготовленості.

«Маємо людину без жодного дня роботи в дипломатії, якому дали один тиждень на підготовку. І він не дуже підготований, приїхав до Києва», — зазначив історик.

Оцінка позиції України та тиск Трампа

Довгополий процитував Washington Post, коментуючи зустрічі Дріскола в Києві. Він висловив скептицизм щодо військової позиції України:

«Американські збройні сили люблять Україну і стоять з Україною. Але якщо бути чесним, наша військова оцінка є, що Україна є у дуже поганій позиції і зараз найкращий час для миру», — передав експерт слова Дріскола.

Додає, що за інформацією медіа, війна залишається у патовій ситуації, де Росія платить «абсолютно ненормальну ціну», втративши 95 тисяч військових за 500 квадратних метрів з часу зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Експерт вважає, що тиск США на Україну зараз обумовлений внутрішніми проблемами Дональда Трампа, який зацікавлений у швидкому успіху на тлі власних скандалів.

«Нам потрібна пауза»

На завершення Дмитро Довгополий надав рекомендацію для української переговорної команди, посилаючись на театральну мудрість:

«Моя рекомендація, я її беру з театру, чим більше актор, тим довша пауза… Нам потрібна пауза, нам потрібно ще раз подивитися, кого ми маємо у переговорній команді і нам потрібно тісніше попрацювати з європейцями. Оце така триєдина моя думка».

Нагадаємо, керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська висловила думку, що президент РФ Володимир Путін на очах всього світу провів сеанс грандіозного шулерства, подавши свої забаганки, як «мирний план» від адміністрації президента США із чітким дедлайном — до Дня подяки.

Також нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною і агресоркою Росією.