Трамп тисне на союзників РФ: Bloomberg пояснив, чому Путін мовчить

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін майже не реагує на останні гучні кроки США щодо Венесуели та Ірану, що може свідчити про його зосередженість на війні проти України та спроби домовитися з Вашингтоном.

Про це пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

«Яскравим прикладом стала Венесуела, де багаторічні відносини з Росією тепер вважають „паперовим тигром“. Аналогічна ситуація склалася від Дамаска до Тегерана, де авторитарні режими, відомі тісними звʼязками з Кремлем, у критичні для себе моменти виявили, що підтримка з боку РФ відсутня», — зазначає автор.

Сирійський диктатор Башар аль-Асад втік до Москви після того, як російська військова підтримка зникла. Куба, яка залишилася без благодійника, стикається з гуманітарною кризою. Іран минулого року зазнав атаки з боку США, а зараз режим Алі Хаменеї стикається з величезними протестами. Зберігається і загроза нового удару з боку американських військ.

На думку автора, мовчання Путіна пов’язане з тим, що Росія зараз має обмежені можливості для дій за межами України поки триває повномасштабна війна. За цієї ситуації Кремль може намагатися уникати конфліктів зі США.

У Bloomberg також припускають, що Путін може розраховувати на велику угоду з Вашингтоном, за якою США не заважатимуть Росії посилювати вплив у Східній Європі в обмін на мовчазну згоду Москви щодо дій Америки в інших регіонах.

Тим часом, пише Politico, на міжнародній арені Путін, здається, мало що може зробити, щоб зупинити втрату своїх союзників один за одним. Кремль перебуває у скрутному становищі на Близькому Сході від кінця 2024 року, коли падіння режиму Башара Асада в Сирії позбавило його надійного партнера в регіоні.

Москва також, здавалося б, не змогла захистити свого найближчого друга у Південній Америці на початку цього місяця, коли США захопили Ніколаса Мадуро з Венесуели — політика, який прибув до Москви на парад на честь Дня перемоги минулого року. Ба більше, Москва навіть не змогла відреагувати на безпрецедентне захоплення США нафтового танкера під російським прапором.