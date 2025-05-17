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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп тисне на Україну для переговорів з Росією без перемирʼя – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп закликає Україну до переговорів з Росією без попереднього припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на українське керівництво, закликаючи розпочати переговори з Росією без попереднього досягнення перемир’я.

Про це повідомляє авторитетне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела в американській та європейській дипломатії.

Як зазначає видання, такий підхід викликає серйозну стурбованість серед країн Європейського Союзу. Європейські лідери побоюються, що переговори без припинення бойових дій можуть поставити Україну у вкрай невигідне становище, а також легалізувати подальшу агресію Росії.

Bloomberg повідомляє, що деякі союзники по НАТО неофіційно обговорюють потенційні наслідки тиску Вашингтона на Київ, зокрема можливу дестабілізацію внутрішньої політичної ситуації в Україні та зростання антизахідних настроїв серед населення.

Джерела видання також зазначають, що адміністрація Трампа хоче пришвидшити врегулювання конфлікту, але не пропонує чіткого механізму гарантій безпеки для України у разі припинення опору без припинення вогню з боку Росії.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Трамп заявив, що, можливо, зателефонує Путіну. Американський лідер прагне обговорити припинення війни.

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