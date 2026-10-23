ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
2 хв

Трамп тисне на Зеленського і заграє з Путіним: Reuters розкрив тактику напередодні виборів у США

Президент США послабив тиск на Росію, створив проблеми для України та очікує «мирну угоду» до грудня 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Напередодні до виборів до Конгресу США, які стартують у листопаді, президент США Дональд Трамп посилює тиск на лідера України Володимира Зеленського та пом’якшує риторику щодо Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

На рішення американського президента можуть впливати внутрішні економічні проблеми та прагнення продемонструвати виборцям дипломатичний успіх, вважають журналісти.

«Чим пояснити такий розворот? Підказку можуть дати проміжні вибори, що відбудуться в листопаді. Трамп прагне знизити економічний тиск перед виборами», — зазначає видання.

За оцінкою Reuters, зростання цін на енергоносії та невдоволення американців вартістю життя стали важливими чинниками внутрішньої політики США. Трамп останніми днями знову звернув увагу на війну в Україні, заявляючи, що її завершення шляхом переговорів могло б послабити економічний тиск на американців.

Водночас, як зауважує Reuters, навіть можлива мирна угода навряд чи відчутно вплине на ціни для американських споживачів до дня голосування.

Видання припускає, що Трамп може розраховувати на дипломатичне врегулювання як на спосіб продемонструвати виборцям зовнішньополітичний успіх і покращити власні політичні перспективи.

Гучні заяви Трампа про Україну — що відомо

Останніми тижнями американський президент критикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони сприяють зростанню світових цін на дизельне пальне.

Трамп також заявляв, що Україні потрібен новий лідер, і стверджував, що Росія поводиться з Україною «нормально».

Посланець американського президента Стів Віткофф додатково викликав критику, назвавши Путіна «гуманістом» після звільнення американського вчителя-пенсіонера, який перебував під вартою в Росії від 2022 року.

Тим часом диктатор Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні. Переговори можуть відбутися в листопаді в Китаї, а президента України Володимира Зеленського до них не планують залучати.

За словами одного з високопосадовців США, Трамп ще не погодився на саміт, хоча може підтримати цю ідею, оскільки прагне виконати обіцянку завершити війну в Україні.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie