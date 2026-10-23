Трамп тисне на Зеленського і заграє з Путіним: Reuters розкрив тактику напередодні виборів у США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Напередодні до виборів до Конгресу США, які стартують у листопаді, президент США Дональд Трамп посилює тиск на лідера України Володимира Зеленського та пом’якшує риторику щодо Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

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На рішення американського президента можуть впливати внутрішні економічні проблеми та прагнення продемонструвати виборцям дипломатичний успіх, вважають журналісти.

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«Чим пояснити такий розворот? Підказку можуть дати проміжні вибори, що відбудуться в листопаді. Трамп прагне знизити економічний тиск перед виборами», — зазначає видання.

За оцінкою Reuters, зростання цін на енергоносії та невдоволення американців вартістю життя стали важливими чинниками внутрішньої політики США. Трамп останніми днями знову звернув увагу на війну в Україні, заявляючи, що її завершення шляхом переговорів могло б послабити економічний тиск на американців.

Водночас, як зауважує Reuters, навіть можлива мирна угода навряд чи відчутно вплине на ціни для американських споживачів до дня голосування.

Видання припускає, що Трамп може розраховувати на дипломатичне врегулювання як на спосіб продемонструвати виборцям зовнішньополітичний успіх і покращити власні політичні перспективи.

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Гучні заяви Трампа про Україну — що відомо

Останніми тижнями американський президент критикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони сприяють зростанню світових цін на дизельне пальне.

Трамп також заявляв, що Україні потрібен новий лідер, і стверджував, що Росія поводиться з Україною «нормально».

Посланець американського президента Стів Віткофф додатково викликав критику, назвавши Путіна «гуманістом» після звільнення американського вчителя-пенсіонера, який перебував під вартою в Росії від 2022 року.

Тим часом диктатор Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні. Переговори можуть відбутися в листопаді в Китаї, а президента України Володимира Зеленського до них не планують залучати.

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За словами одного з високопосадовців США, Трамп ще не погодився на саміт, хоча може підтримати цю ідею, оскільки прагне виконати обіцянку завершити війну в Україні.

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