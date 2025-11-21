Трамп тисне на Зеленського щодо "мирного плану": що вимагає президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив низку різких заяв у Білому домі, які свідчать про значний тиск на українську владу щодо ухвалення його «мирного плану».

Про це пише Sky News.

Коментуючи розроблений мирний план для України з 28 пунктів, Трамп висловив упевненість у його неминучості.

«У нас є план. Ми вважаємо, що маємо спосіб досягти миру. Він (Зеленський — ред.) має це схвалити», — заявив Президент США.

Трамп прямо відповів на запитання журналіста про критику мирного плану, яку висловлюють, зокрема, в Києві.

«Ви маєте на увазі, що йому (Зеленському — ред.) це не подобається? Йому це має сподобатися, а якщо не сподобається, то, мабуть, їм варто просто продовжувати боротьбу», — заявив Трамп.

Американський лідер також зазначив, що Україна не зможе вічно відкладати рішення, натякаючи на необхідність прийняття певних умов.

Трамп підкреслив, що успадкував цю війну, та висловив думку, що конфлікт можна було завершити набагато раніше.

«Те, що відбувається, жахливо. Це війна, якої ніколи не мало бути. Я думав, що він мав би укласти угоду рік тому, два роки тому», — додав Трамп.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що мирний план Дональда Трампа нібито узгоджувався сторонами ще до їхньої зустрічі на Алясці. За словами російського президента, Москва підтримала запропоновані США підходи, а сам документ із 28 пунктів був «оновлений» після переговорів.

Путін також стверджує, що всі партнери РФ, погодилися з можливими домовленостями, і поклав провину на Україну за відсутність остаточної відповіді Вашингтону щодо плану.

Також у тексті «мирної пропозиції» США, переданому Україні, аналітики виявили мовні звороти, що виглядають як прямий переклад із російської. Деякі фрази є незвичними для англійської, але природними в російській, що підсилює підозри щодо авторства документа.

А ось, політичний експерт Максим Ялі заявив, що активне обговорення «плану Трампа» є радше інструментом тиску США на Україну, ніж реальним стартом переговорів. На його думку, Вашингтон намагається використати внутрішньополітичне послаблення позицій Володимира Зеленського після «Міндічгейту».

У відповідь Україна шукає підтримки європейських партнерів, щоб пом’якшити неприйнятні для себе пункти документа. Ялі підкреслив, що план містить значні поступки Росії — від заборони вступу України в НАТО до повернення РФ у G8 — і фактично спрямований на геополітичну мету США: послабити залежність Москви від Китаю, навіть ціною українських інтересів.