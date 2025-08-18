Трамп тиснутиме на Україну: політолог сказав, що важливо робити Зеленському під час зустрічі

Путін, Трамп, Зеленський / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп робить все, аби звинуватити безпосередньо Україну у можливому зриві подальших перемовин. Цього не можна допустити.

Про це сказав політолог Ігор Чаленко в ефірі «КИЇВ24».

Трамп повернувся до старої тактики, бо не може вмовити Путіна на мир

За його словами, Трамп зрозумів, що Путіна не вдається вмовити завершити війну і повернувся до старого підходу — тиску на слабшу, як він вважає, сторону. Це його класична тактика.

Реклама

«Пам’ятаєте, Трамп заявляв, що ось Росія велика держава, а ось Україна ні», — зазначає Ігор Чаленко, політолог.

Він додає, що під час зустрічі Зеленського і Трампа необхідно:

захистити Україну від вимог Трампа якнайшвидше погодитися на вимоги РФ;

скоригувати позицію 47-го президента США;

докласти максимум зусиль, щоб Трамп не скасував вечерю в розширеному форматі, де мають бути присутні європейські лідери.

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп закликав лідера України Володимира Зеленського вдатися до угоди з Росією, щоб завершити війну в Україні.

Він стверджує, що Зеленський може закінчити війну з Росією «практично негайно, якщо захоче». Або може продовжувати воювати, додав очільник Штатів.

Реклама

«Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», — зазначив він.

Зокрема, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі із європейськими лідерами. Він зазначив, що для нього «велика честь» приймати їх у себе.