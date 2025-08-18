ТСН у соціальних мережах

Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Трамп тиснутиме на Україну: політолог сказав, що важливо робити Зеленському під час зустрічі

Трамп намагатиметься досягти швидкого позитивного результату. Однак в цьому є загроза.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін, Трамп, Зеленський

Путін, Трамп, Зеленський / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп робить все, аби звинуватити безпосередньо Україну у можливому зриві подальших перемовин. Цього не можна допустити.

Про це сказав політолог Ігор Чаленко в ефірі «КИЇВ24».

Трамп повернувся до старої тактики, бо не може вмовити Путіна на мир

За його словами, Трамп зрозумів, що Путіна не вдається вмовити завершити війну і повернувся до старого підходу — тиску на слабшу, як він вважає, сторону. Це його класична тактика.

«Пам’ятаєте, Трамп заявляв, що ось Росія велика держава, а ось Україна ні», — зазначає Ігор Чаленко, політолог.

Він додає, що під час зустрічі Зеленського і Трампа необхідно:

  • захистити Україну від вимог Трампа якнайшвидше погодитися на вимоги РФ;

  • скоригувати позицію 47-го президента США;

  • докласти максимум зусиль, щоб Трамп не скасував вечерю в розширеному форматі, де мають бути присутні європейські лідери.

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп закликав лідера України Володимира Зеленського вдатися до угоди з Росією, щоб завершити війну в Україні.

Він стверджує, що Зеленський може закінчити війну з Росією «практично негайно, якщо захоче». Або може продовжувати воювати, додав очільник Штатів.

«Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», — зазначив він.

Зокрема, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі із європейськими лідерами. Він зазначив, що для нього «велика честь» приймати їх у себе.

