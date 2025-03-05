Трамп у Конгресі заявив про вихід США з ВООЗ та ООН

Президент США нагадав про вихід США з різноманітних міжнародних угод.

Я оголошую замороження усієї міжнародної допомоги.

Про це у стінах Конгресу заявив 5 березня 2025 року президент США Дональд Трамп.

Також він заявив, що припиняє "зелене шахрайство", зокрема, угода про кліматичні зміни.

"Я припиняю дію корумпованої Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, і я також виходжу з ради проти американської ООН. Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни" — сказав Трамп.

"На кожний старий норматив потрібно видати 10 нових нормативів", - додав він.

Також він похвалився, що "повернув свободу слова до Америки".

"8 мільйонів доларів на те, щоби зробити мишей-трансгендерів. Це реально!", — розповів американський президент про нібито те, на що використовувалися гроші американських платників податків.

Також Трамп похвалив винахідника Ілона Маска та його нове відомство, яке переглянуло витрати Агентства США з міжнародного розвитку.

Президент США обіцяє, що американці більше не платитимуть за дивні ініціативи по всьому світу.

Нагадаємо, що раніше Трамп проголосив "золотий вік" Америки.

Додамо, що президент США Дональд Трамп виступає першою промовою до Конгресу 4 березня о 21:00 за східним часом.

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