Політика
381
2 хв

Трамп: у Зеленського немає карт, є лише я

Дональд Трамп заявив, що у президента України немає карт. Натомість, за словами американського лідера, у Зеленського є Дональд Трамп.

Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп натякнув, що Україна не зможе завершити війну проти Росії без його допомоги.

Про це він сказав в інтерв’ю NYP.

«У Зеленського немає карт, у нього їх не було від першого дня. У нього є лише одне — це Дональд Трамп. Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають», — зазначив Трамп.

«У мене були випадки, коли я впорався з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще дізнаємося», — додав він.

Раніше Дональд Трамп розкритикував свого українського колегу Володимира Зеленського, заявивши, що у нього «не залишилося карт» для переговорів.

«Я спостерігав протягом багатьох років, і я спостерігав, як він веде переговори без карт. У нього немає козирів. І це вже набридло. Просто втомлюєшся від цього. І з мене досить», — заявив Трамп.

Найгостріша критика Трампа на адресу Зеленського пролунала після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що він живе «в дезінформаційному просторі», який походить з РФ, і що Сполучені Штати допомагають Росії «вирватися з багаторічної ізоляції», проводячи переговори на високому рівні в Ер-Ріяді 18 лютого і рухаючись до нормалізації відносин.

