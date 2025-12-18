Трамп у зверненні до нації не згадав Україну та Венесуелу

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, під час якого не згадав ані війну Росії проти України, ані ситуацію довкола Венесуели.

У своїй промові американський лідер зосередився на внутрішній політиці та досягненнях власної адміністрації. Зокрема, Трамп заявив, що його команда працює ефективніше, ніж адміністрація попереднього президента Джо Байдена.

Серед ключових тем виступу — проблеми нелегальної міграції та наркотрафіку, які, за словами Трампа, становлять серйозну загрозу національній безпеці США. Також президент традиційно наголосив на своїй ролі у завершенні війни на Близькому Сході.

Реклама

Окремо Трамп похвалив рішення своєї адміністрації щодо підвищення мит. За його словами, це сприяло зростанню інвестицій в американську економіку та зміцненню економічних позицій Сполучених Штатів.

Питання України та Венесуели у зверненні до нації президент США цього разу не порушував.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп зібрав у Білому домі керівників силових і дипломатичних відомств, щоб обговорити подальші кроки Вашингтона щодо Венесуели.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп визнав, що говорив телефоном із лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, однак відмовився повідомляти подробиці бесіди.