Політика
472
1 хв

Трампа запитали про Patriot для України: що він відповів

Трамп ухилився від відповіді на запитання щодо систем Patriot для України.

Автор публікації
Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання про можливе постачання систем протиповітряної оборони Україні.

Про це пише телеграм-канал Donald Trump українською.

Замість цього він наголосив на своїй любові до України та її народу, а також вкотре заявив, що війна «ніколи не повинна була статися».

«Насамперед, я люблю Україну. Я люблю український народ. <…> Ця війна не мала статися. Країна у великій біді, але я це зупиню. Я займався сімома країнами. За вісім місяців я зупинив сім війн. Думав, буде легко, бо знаю Путіна, але ні. Між Зеленським і Путіним величезна ненависть. Але ми це зупинимо», — цитують Трампа ЗМІ.

Нагадаємо, на думку українського журналіста Віталія Портникова, обговорення можливих поступок, на які буцімто мав би піти український президент Володимир Зеленський на вимогу Дональда Трампа, є розмовою у «вигаданій реальності». Насправді немає жодного значення, які поступки міг би зробити Зеленський, адже жодні поступки Путіну не потрібні.

Президент США Дональд Трамп відповів, чи буде присутній на ймовірній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

472
