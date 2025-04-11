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Трамп укотре висловився про війну Росії з Україною: до чого закликав
Глава Штатів знову висловив припущення, що війни між Росією та Україною не сталося б, якби він був президентом раніше.
Президент США Дональд Трамп вчергове звернувся до РФ. Він закликав її до миру.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
“Росія повинна рухатися. Занадто багато людей ГИНУТЬ, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні. Війні, яка ніколи не мала відбутися і не відбулася б, якби я був президентом!!!”, — наголосив американський лідер.
Нагадаємо, Офіс президента не сприймає публічну суперечку Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом як катастрофу.