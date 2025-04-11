ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Трамп укотре висловився про війну Росії з Україною: до чого закликав

Глава Штатів знову висловив припущення, що війни між Росією та Україною не сталося б, якби він був президентом раніше.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вчергове звернувся до РФ. Він закликав її до миру.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

“Росія повинна рухатися. Занадто багато людей ГИНУТЬ, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні. Війні, яка ніколи не мала відбутися і не відбулася б, якби я був президентом!!!”, — наголосив американський лідер.

Нагадаємо, Офіс президента не сприймає публічну суперечку Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом як катастрофу.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie