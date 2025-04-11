Трамп укотре висловився про війну Росії з Україною: до чого закликав

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вчергове звернувся до РФ. Він закликав її до миру.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

“Росія повинна рухатися. Занадто багато людей ГИНУТЬ, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні. Війні, яка ніколи не мала відбутися і не відбулася б, якби я був президентом!!!”, — наголосив американський лідер.

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Нагадаємо, Офіс президента не сприймає публічну суперечку Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом як катастрофу.