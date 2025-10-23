ТСН у соціальних мережах

Політика
219
1 хв

Трамп: Україна не використовує американські ракети

Дональд Трамп заявив, що Україна нібито не використовує американське озброєння для ударів, а «європейські ракети США не контролюють».

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп сказав, що США «не мають стосунку» до ракетних ударів, які українські сили завдають по російських військових цілях.

За його словами, «Україна використовує європейські ракети», а Вашингтон контролює лише свою зброю.

«Вони не використовують наші ракети. Вони використовують, як я думаю, європейські ракети чи ще звідкись, але не наші. І що вони роблять – я цього не контролюю. Але я контролюю наші ракети. Вони не стріляють нашими ракетами», - дослідно сказав Трамп.

Нагадаємо, Україна у вівторок, 21 жовтня, вже застосувала надану Британією крилату ракету Storm Shadow, щоб уразити російський завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.

