Трамп: Україна не використовує американські ракети

Дональд Трамп / © Getty Images

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп сказав, що США «не мають стосунку» до ракетних ударів, які українські сили завдають по російських військових цілях.

За його словами, «Україна використовує європейські ракети», а Вашингтон контролює лише свою зброю.

«Вони не використовують наші ракети. Вони використовують, як я думаю, європейські ракети чи ще звідкись, але не наші. І що вони роблять – я цього не контролюю. Але я контролюю наші ракети. Вони не стріляють нашими ракетами», - дослідно сказав Трамп.

Нагадаємо, Україна у вівторок, 21 жовтня, вже застосувала надану Британією крилату ракету Storm Shadow, щоб уразити російський завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.