Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Замість обіцянок активнішої підтримки Україні чи більшого тиску на Росію президент США Дональд Трамп перекладає відповідальність на Європу та НАТО. Єдине, що він готовий робити — продавати зброю союзникам, а це навряд чи змінить ситуацію.

Про це пише видання The Atlantic.

«Трамп, здається, вмиває руки від війни в Україні. Якщо раніше це загрожувало більше Україні, ніж Росії, то тепер він натякає, що піде і дозволить Європі робити все, що вона захоче. Наприклад, надіслати більше зброї Києву та збивати російські військові літаки в повітряному просторі НАТО», — зазначають журналісти.

Реклама

На думку видання, американському лідеру властива одна риса — погоджуватися з людиною, з якою він говорив останньою.

«Тож його слова можуть просто відображати нещодавні зустрічі з Зеленським та Макроном», — вважають у медіа.

Нагадаємо, Трамп виступив з промовою на відкритті Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй.

Заяви Трампа були різкими у бік РФ. Так, наприклад, глава Білого дому заявив, що Росія веде безглузду війну вже три з половиною роки. Водночас справжня військова держава мала виграти її менше, ніж за тиждень. На думку Трампа, такі скромні військові успіхи не роблять Росії честь. Трамп також додав, що «вони виглядають паперовим тигром».