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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп уникає відповіді щодо Криму: хоче миру між РФ та Україною за будь-яких умов

Президент США заявив, що для нього головне — припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Американський президент Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп / © Associated Press

Під час брифінгу в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на питання про статус Криму у потенційній мирній угоді між Росією та Україною. Він заявив, що прагне лише завершення війни, незалежно від деталей такої угоди.

Це він озвучив під час зустрічі зі ЗМІ у Білому домі.

Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами у Вашингтоні, зробив низку неоднозначних заяв щодо можливої мирної угоди між Києвом і Москвою. На питання про те, чи повинен президент України Володимир Зеленський погодитися на визнання Криму як частини Росії в обмін на припинення бойових дій, Трамп відповів розмито.

“Ну, все добре. Я просто хочу, щоб війна закінчилася, мені все одно”, — сказав він, фактично уникаючи чіткої позиції щодо одного з ключових питань можливої мирної угоди та війни.

Президент США підкреслив, що не має фаворитів у цій війні: “Якщо вони обидва будуть щасливі, вони обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Я не хочу мати жодних фаворитів. Я хочу, щоб угода була укладена”.

“Я вважаю, що у нас є угода з Росією, ми маємо домовитися з Зеленським. Я думав, що з Зеленським може бути легше – це важче”, — резюмував американський президент.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у межах переговорів з РФ США нібито готові визнати незаконну анексію Криму та заморозити лінію фронту.

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