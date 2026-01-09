Трамп уперше заговорив про захист України, але назвав умову

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Дональд Трамп готовий узяти на себе зобов'язання щодо участі США в майбутній обороні України. Однак його згода пов'язана з упевненістю в тому, що Російська Федерація не спробує напасти знову.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю для The New York Times.

"Я твердо переконаний, що вони не стануть вторгатися знову, інакше я б на це не погодився", - відповів Трамп на запитання про те, чи готовий він вступити у війну для захисту України, якщо Росія порушить умови перемир'я.

Реклама

Видання зауважує, що коментарі Трампа пішли далі, ніж будь-коли раніше. Своїми словами він продемонстрував готовність підписатися під таким зобов'язанням, принаймні - як підтримку.

Коли президента запитали про можливу мирну угоду, яка вимагатиме від США та їхніх союзників надати Україні військову підтримку в разі нового вторгнення, Трамп перервав співрозмовника та зауважив, що Вашингтон відіграватиме другорядну роль у такій ситуації.

"Давайте скажемо так: її союзники, вся Європа, інші країни, які в це вступають - і Сполучені Штати", - сказав він.

Під час розмови американський лідер вкотре висловився про те, мовляв, переконаний у прагненні “фюрера” Кремля Володимира Путіна до миру.

Реклама

"Я думаю, що він хоче укласти угоду. Але я думав про це - я думав про це вже давно", - наголосив очільник Білого дому.

За словами Трампа, начебто були випадки, коли він домовився з Путіним. Втім, нібито президент України Володимир Зеленський відмовлявся від угоди. Однак зараз, наголосив Трамп, “вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще з'ясуємо".

Американський президент каже, що не готовий обіцяти збільшення підтримки Вашингтона, якщо Кремль продовжить чинити опір перетворенню вогню.

"Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли мені доводиться це говорити, тому що я зобов'язаний спробувати врятувати життя... Ми робимо все, що в наших силах. У мене немає конкретних термінів", - заявив Дональд Трамп.

Реклама

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, мовляв, без його участі “Росія мала б усю Україну". Він каже, що саме його роль у НАТО та політика щодо союзників стримали агресію Кремля. Очільник Білого дому також вкотре наголосив, що самостійно “завершив 8 війн” та врятував мільйони життів.

Нагадаємо, після зустрічі “Коаліції охочих” у Парижі 6 січня Reuters повідомило, що США підтримали систему гарантій безпеки для України. Штати пообіцяли надати гарантії безпеки, що включатимуть обов'язкові зобов'язання щодо підтримки країни, якщо агресорка Росія знову нападе. У заяві лідерів коаліції також йдеться, що союзники братимуть участь у запропонованому механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США.