Дональд Трамп. / © Getty Images

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Український президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін «ненавидять один одного» і є «різними людьми».

Про це президент США Дональд Трамп висловився в інтерв’ю телеканалу Fox News, яке дав під час перебування в Китаї.

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Коли журналістка зауважила, що Київ занепокоєний зустрічами Трампа з диктатором Володимиром Путіним і побоюється, що лідери можуть домовитися про завершення війни без участі України, президент запевнив: «Я б цього не зробив».

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Після цього він додав, що президент України і господар Кремля «ненавидять один одного». На його думку, обом лідерам необхідно знайти спільну мову, щоб досягти домовленостей. Президент США запевнив, що йому вдається підтримувати контакт із обома — і з Зеленським, і з Путіним — попри їхні кардинальні відмінності.

«Ці двоє ненавидять одне одного, але їм потрібно знайти спільну мову. Я ладнаю з обома. Вони дуже різні люди», — заявив американський президент.

Окрім того, після зустрічі з лідером Китаю Трамп додав, що він і Сі «прагнуть допомогти у війні між Росією та Україною».

Зауважимо, в тому ж інтерв’ю очільник Білого дому шокував заявою про прибутки, які Америка заробляє на війні в Україні. З його слів, Штати продають партнерам у Європі військову техніку за повною вартістю і «не надають жодних знижок». Він також сказав, що українці «чудово воюють», використовуючи американську зброю.

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Трамп в Китаї — що відомо

Сьогодні Трамп зустрівся з Путіним. Зокрема, участь у переговорах, які тривали менше години, також взяли держсекретар США Марко Рубіо, а також очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Відомо, шо серед іншого лідери говорили про війну в Україні.

Після цього Трамп провів двосторонні переговори з Сі Цзіньпінем. Під час відкриття зустрічі лідер американців заявив, що Вашингтон і Пекін хочуть сприяти завершенню війни і виступають за вільне судноплавство в Ормузькій протоці.

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