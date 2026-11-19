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Трамп в Китаї зробив заяву про війну в Україні: подробиці
Трамп наголошує, мовляв, Зеленському і Путіну варто знайти спільну мову, незважаючи на те, що вони «ненавидять один одного».
Український президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін «ненавидять один одного» і є «різними людьми».
Про це президент США Дональд Трамп висловився в інтерв’ю телеканалу Fox News, яке дав під час перебування в Китаї.
Коли журналістка зауважила, що Київ занепокоєний зустрічами Трампа з диктатором Володимиром Путіним і побоюється, що лідери можуть домовитися про завершення війни без участі України, президент запевнив: «Я б цього не зробив».
Після цього він додав, що президент України і господар Кремля «ненавидять один одного». На його думку, обом лідерам необхідно знайти спільну мову, щоб досягти домовленостей. Президент США запевнив, що йому вдається підтримувати контакт із обома — і з Зеленським, і з Путіним — попри їхні кардинальні відмінності.
«Ці двоє ненавидять одне одного, але їм потрібно знайти спільну мову. Я ладнаю з обома. Вони дуже різні люди», — заявив американський президент.
Окрім того, після зустрічі з лідером Китаю Трамп додав, що він і Сі «прагнуть допомогти у війні між Росією та Україною».
Зауважимо, в тому ж інтерв’ю очільник Білого дому шокував заявою про прибутки, які Америка заробляє на війні в Україні. З його слів, Штати продають партнерам у Європі військову техніку за повною вартістю і «не надають жодних знижок». Він також сказав, що українці «чудово воюють», використовуючи американську зброю.
Трамп в Китаї — що відомо
Сьогодні Трамп зустрівся з Путіним. Зокрема, участь у переговорах, які тривали менше години, також взяли держсекретар США Марко Рубіо, а також очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Відомо, шо серед іншого лідери говорили про війну в Україні.
Після цього Трамп провів двосторонні переговори з Сі Цзіньпінем. Під час відкриття зустрічі лідер американців заявив, що Вашингтон і Пекін хочуть сприяти завершенню війни і виступають за вільне судноплавство в Ормузькій протоці.