Трамп веде переговори із Зеленським просто зараз – Білий дім

Президент США Дональд Трамп у ці хвилини проводить телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно.

Переговори відбуваються прямо з Овального кабінету. Дзвінок мав розпочатися о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, Трамп і Путін вдруге офіційно поговорили телефоном. На порядку денному було єдине головне питання – чи погодиться Росія на тимчасове 30-денне перемир’я по всій лінії фронту.