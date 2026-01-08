Трамп веде з Путіним подвійну гру: NYT про суперечливу політику президента США

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Поки Білий дім заявляє про прагнення до «стратегічної стабільності» з Москвою, адміністрація президента США Дональда Трампа здійснила одну з найзухваліших операцій проти РФ, захопивши нафтовий танкер під російським прапором у Північній Атлантиці. Трамп виявився складнішим партнером для президента Росії Володимира Путіна, ніж очікували у Кремлі.

Про це йдеться у статті The New York Times.

У грудні команда Трампа задекларувала намір досягти «стратегічної стабільності з Росією». Однак ця заява майже одразу вступила в конфлікт з іншим ключовим завданням очільника Білого дому — демонстрацією сили Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Реклама

Захоплення танкера з російським прапором

США 7 січня пішли на один із найгостріших кроків щодо Москви від моменту повернення Трампа до Білого дому: в Північній Атлантиці було захоплено нафтовий танкер під російським прапором.

У Вашингтоні пояснили, що діяли в межах контролю за блокадою експорту венесуельської нафти, а судно, яке понад два тижні переховувалося від американських структур, охарактеризували як «бездержавне». У Москві ж, яка офіційно вимагала припинити переслідування танкера, це розцінили як черговий недружній крок з боку президента США, готового завдавати ударів по російських інтересах, коли це відповідає його політиці.

Суперечлива стратегія Трампа щодо Росії

Інцидент яскраво показав, наскільки внутрішньо суперечливою є стратегія Трампа: він одночасно намагається вибудувати контакт Путіним і водночас підкреслити провідну роль США у світі, що створює напруження та ризики для обох сторін.

З одного боку, ставка Трампа на силу як інструмент захисту національних інтересів перегукується з уявленням Путіна про світ, поділений між великими державами. З іншого — саме цей підхід загострює відносини з Росією, зокрема в Латинській Америці, де Кремль прагнув посилити вплив, і водночас оголює обмежені можливості Москви, яка залишається втягнутою у війну проти України.

Реклама

«Скільки проблем Трамп вирішує для Путіна? На мою думку, дуже мало. Схоже, що він створює значно більше проблем, ніж вирішує», — наголосив директор Інституту Кеннана у Вашингтоні Майкл Кіммідж.

Дії Трампа щодо України, Європи та Венесуели

Незважаючи на численні контакти з Путіним, Трампу не вдалося змусити Україну погодитися на російські умови, і США продовжують передавати Києву важливу розвідувальну інформацію.

У Європі, зазначає Кіммідж, конфлікти Трампа з союзниками можуть мати приємний вигляд для Кремля, але водночас стимулюють європейців вкладати більше коштів у власну оборону — а це вже невигідно Москві.

У Венесуелі, давньому партнері Росії, дії Трампа стали підтвердженням концепції сфер впливу, але також продемонстрували неспроможність Кремля ефективно підтримувати союзників. Затримання президента Ніколаса Мадуро стало черговим ударом по проросійських лідерах після ударів США по Ірану та падіння режиму Башара Асада в Сирії у грудні 2024 року.

Реклама

У Західній півкулі політика США щодо Росії залишається жорсткою. У Вашингтоні відкрито говорять про використання Москвою партнерства з Венесуелою для розширення впливу в Латинській Америці — і саме цьому, за задумом США, має завадити затримання Мадуро.

США підривають систему «тіньового флоту» РФ

За інформацією NYT, Сполучені Штати тиснуть на тимчасову владу Венесуели з вимогою вислати іноземних агентів і військових з Китаю, Росії, Куби та Ірану. Паралельно США, блокуючи венесуельський нафтовий експорт, підривають систему «тіньового флоту», яку використовують Росія та інші країни під санкціями.

Американські військові 7 січня застосували безпрецедентні заходи, щоб захопити танкер, який раніше уникнув арешту в Карибському морі. У спробі врятуватися судно, відоме як Bella 1, підняло російський прапор, а РФ навіть відправила військовий корабель для його супроводу та звернулася до США з дипломатичною нотою.

Попри це, США провели операцію із залученням бойової авіації з баз у Великій Британії. Екіпаж судна можуть доправити до Сполучених Штатів для судового переслідування.

Реклама

Кремль намагається уникнути ескалації

Москва заявила про порушення міжнародного права та вимагала звільнення росіян на борту, однак не озвучила погроз. Путін і військове керівництво РФ також утрималися від негайних коментарів.

Така реакція свідчить про бажання Кремля уникнути ескалації — подібно до попередніх ситуацій, коли США завдавали ударів по російських інтересах. Водночас це демонструє прагнення Москви зберегти можливість домовленостей із Трампом щодо України та оголює обмеження її впливу.

«Росія — не та країна, яка може покладатися виключно на примусову силу. У цьому й полягає суперечність путінської моделі, і, іронічно, саме Трамп, можливо, допомагає її продемонструвати», — резюмував Кіммідж.

Нагадаємо, у МЗС РФ вимагають від США негайно повернути екіпаж танкера Marinera («Марінера»), захопленого американськими спецпризначенцями в Північній Атлантиці. Сергій Лавров назвав дії Вашингтона «неприпустимими» та закликав до «гуманного ставлення» до російських моряків, попри те, що судно було затримане за порушення санкцій щодо блокади венесуельської нафти.

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав захоплений танкер Marinera «фейковим російським судном». За його словами, судно (раніше відоме як Bella 1) змінило реєстрацію на російську лише у грудні, сподіваючись отримати захист РФ та уникнути американських санкцій. На момент захоплення нафти на борту не було, проте Вашингтон ідентифікував танкер як частину «тіньового флоту», що обслуговував інтереси Венесуели.