Провідні нафтові корпорації Китаю розглядають можливість відновлення масштабних закупівель російської нафти. Це стало можливим після рішення США тимчасово послабити санкції щодо заблокованої в морі сировини. Такий крок дозволить Росії надалі фінансувати війну проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Китай хоче купувати російську нафту

Як повідомили Reuters п’ять джерел у торговельній сфері 1 березня, провідні китайські компанії Sinopec і PetroChina зверталися до постачальників із запитами про потенційні закупівлі російської сировини, намагаючись компенсувати нестачу постачань через війну на Близькому Сході. За словами співрозмовників, це можуть бути перші такі угоди від листопада 2025 року, а двоє співрозмовників додали, що вони «ймовірно відбудуться найближчим часом».

Один із учасників ринку, який працює з російською нафтою та знайомий з операціями PetroChina, зазначив у коментарі Reuters, що компанії можуть купувати нафту через посередників або трейдерів, які вже мають відповідні запаси у сховищах.

Станом на зараз ф’ючерси на нафту марки Brent торгуються на рівні 109,68 дол. за барель. Збереження таких високих цін може переламати тенденцію до зниження нафтових доходів Росії, яка тривала понад рік.

Росія зможе надалі фінансувати війну

«В ISW вважають, що рішення США тимчасово послабити санкції проти Росії сприятиме її воєнній економіці, дозволяючи й надалі фінансувати війну проти України у короткостроковій перспективі. Водночас таке послаблення санкцій може дати Китаю можливість купувати російську нафту зі знижкою», — йдеться в оцінці аналітиків.

Призупинення санкцій США проти російської нафти — що відомо

Нагадаємо, в середині березня США тимчасово призупинили санкції проти російської нафти: на 30 днів дозволили купівлю сировини, яка вже перебуває на танкерах у морі. Як пояснив міністр фінансів Скотт Бессент, цей короткостроковий захід діятиме до 11 квітня і стосується лише нафти, завантаженої до 12 березня, щоб збільшити світові постачання без значної вигоди для бюджету РФ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поверне санкції проти російської нафти лише після стабілізації світового енергоринку. Наразі він прагне забезпечити максимальну доступність ресурсу для Штатів та всього світу, чим і пояснив своє рішення про скасування обмежень.