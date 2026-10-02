Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп наказав перенаправити країнам Латинської Америки десятки мільйонів доларів із пакета допомоги Україні. 52 млн доларів підуть до Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

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«Рішення про перенаправлення допомоги прийнято на тлі планів Трампа скоротити військову присутність у Європі та змістити фокус на Латинську Америку, де нове покоління лідерів пообіцяло співпрацювати з ним у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та нелегальною імміграцією», — йдеться у публікації.

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За даними журналістів, Держдепартамент США повідомив Конгрес про свої наміри у вересні 2026 року. Після цього сенатор Джинн Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) та член Палати представників Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) заблокували процес перенаправлення коштів.

«Зі слів чиновників, які побажали залишитися анонімними через конфіденційний характер питань безпеки, пізно ввечері в середу адміністрація повідомила Конгрес про рішення проігнорувати цю заборону та продовжити реалізацію плану. У результаті 52 мільйони доларів, спочатку затверджені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, будуть перенаправлені до Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

«Обидві палати Конгресу виділили ці кошти для цілком конкретної мети: підтримки України та наших європейських союзників після повномасштабного вторгнення Росії. Виконавча влада не має необмеженого права на власний розсуд перенаправляти ці кошти на інші політичні пріоритети адміністрації або в інші країни, — йдеться в листі сенаторів, адресованому держсекретарю Марко Рубіо.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов’язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні до кінця фінансового року. Станом на початок цього тижня адміністрація вже офіційно розподілила 307 мільйонів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Решту суми в розмірі 93 мільйонів доларів американські чиновники планують зафіксувати до завершення поточного фінансового року.

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