Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години

Глава Білого дому неодноразово заявляв, що здатен швидко домовитися з Росією і Україною, натякаючи на можливість тиску на Київ для поступок.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка закінчити війну в Україні за 24 години була жартом, однак він усе ще переконаний, що зможе досягти миру.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

“Ну, насправді, я трохи жартував, коли говорив це. Але я дійсно хочу це владнати. І думаю, що мені це вдасться”, – заявив Трамп.

При цьому він не уточнив, які саме кроки планує вжити для припинення бойових дій.

Нагадаємо, Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена, що той нібито "втягнув США в халепу з Росією".

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