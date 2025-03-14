Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години

Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Глава Білого дому неодноразово заявляв, що здатен швидко домовитися з Росією і Україною, натякаючи на можливість тиску на Київ для поступок.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка закінчити війну в Україні за 24 години була жартом, однак він усе ще переконаний, що зможе досягти миру.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

“Ну, насправді, я трохи жартував, коли говорив це. Але я дійсно хочу це владнати. І думаю, що мені це вдасться”, – заявив Трамп.

При цьому він не уточнив, які саме кроки планує вжити для припинення бойових дій.

Нагадаємо, Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена, що той нібито "втягнув США в халепу з Росією".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація