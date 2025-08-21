Трамп відходить від переговорів між Києвом і Москвою: джерела The Guardian

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп нібито має намір залишити Росію та Україну, щоб організувати зустріч між їхніми лідерами, не беручи у цьому безпосередньої ролі. Тим сами він відступить від переговорів щодо припинення війни.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на чиновників американської адміністрації, які знайомі з ситуацією.

За інформацією джерел, Трамп досі вважає, що для припинення війни в Україні залежить лише від двосторонньої зустрічі між диктатором Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Саме це має бути наступним кроком, кажуть співрозмовники видання.

Реклама

Зазначається, що днями президент США повідомив радникам, що проведе тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним лише після того, як вони зустрінуться між собою. Втім, зауважує The Guardian, не відомо, чи відбудеться ця перша зустріч. Однак Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

Під час інтерв’ю телефоном ведучому Марку Левіну на WABC очільник Білого дому сказав, що, на його думку, для Путіна та Зеленського було б краще спочатку зустрітися без нього.

За словами високопоставленого представника Білого дому. ситуація має вигляд "вичікувальної позиції" президента США щодо можливості проведення зустрічі Путіна та Зеленського. Проте за останні дні не було досягнуто прогресу щодо цього питання, а Білий дім так і не назвав список місць, де міг би відбутися саміт.

“Небажання Трампа наполягати на зустрічі Путіна та Зеленського з'являється на тлі того, що він останніми днями визнав, що припинення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував. Хоч під час передвиборчої кампанії він заявив, що може досягти цього за 24 години.

Реклама

Нагадаємо, після зустрічей у Білому домі Дональд Трамп повідомив, що Володимир Зеленський і д Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі. За словами президента США, ці переговори необхідні.

Україна та, зокрема президент Зеленський, наголошував, що не проти переговорів з “фюрером”. В Росії кажуть, мовляв, Путін "готовий" зустрітися з Зеленським. Втім, є умова, каже очільник МЗС РФ. За словами Сергія Лаврова, станеться це за умови, “якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані”.