Трамп планує відмовитися від переслідування Росії за воєнні злочини – The Telegraph

У Європі побоюються, що лестощі Трампа на адресу Путіна можуть призвести до уникнення ним покарання за вторгнення до України в межах будь-якої мирної угоди.

США повідомили, що можуть відмовитися від міжнародних зусиль із переслідування Росії за вторгнення до України.

Про це повідомляє The Telegraph.

За словами західних чиновників, представники США відмовилися назвати Росію "агресором" на зустрічі "основної групи" країн, які готують трибунал у стилі Нюрнберга для суду над президентом Росії Володимиром Путіним за його воєнні злочини.

Окрім того, США відмовляються бути співавтором заяви ООН, яка підтримує територіальну цілісність України та вимагає від Росії вивести її війська з охопленої війною країни.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа також відмовилася підписати заплановану заяву G7 до третіх роковин повномасштабної війни: у цій заяві Росію називають "агресором".

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Трамп звинуватив Україну у розв’язанні війни, назвав її президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягав на поверненні Росії до G7.

Європейські чиновники побоюються, що лестощі Трампа на адресу Путіна можуть призвести до того, що російський деспот уникне покарання за своє вторгнення в межах будь-якої мирної угоди.

Ця позиція поставила під сумнів підготовку до фінальної зустрічі "основної групи" наступного місяця. Ця група очолює коаліцію з 40 країн, яка працює над створенням Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, за зразком відповідей на нацистські воєнні злочини після Другої світової війни.

Трибунал передбачає участь США та інших країн разом з Україною для надання юрисдикції спеціальному кримінальному суду, який розслідуватиме як виконавців злочину агресії, так і тих, хто був причетний до нього.

Злочин агресії не може бути переслідуваний Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

"Якщо вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", – висловився один із посадовців про заперечення з боку США щодо визнання Росії агресором.

Втрата підтримки трибуналу з боку Вашингтона стане серйозним ударом по міжнародній репутації та авторитету проєкту.

"Це досить кардинальна зміна. Переписувати історію і робити вигляд, що цю війну почала не Росія, – це те, на що ми просто не можемо і не погодимося", – сказав у коментарі виданню європейський дипломат.

США ще офіційно не вийшли зі схеми та, як очікується, візьмуть участь у наступному засіданні в березні у Страсбурзі.

Дипломатична нота, з якою ознайомилося видання, показала, що європейські чиновники були "шоковані" заявами американців на серії міжнародних зустрічей про те, що Росію слід запросити назад до "цивілізованого світу".

У європейських столицях зараз ведуться переговори щодо можливого розвалу спеціального трибуналу, якщо США таки підуть.

Остання позиція Вашингтона знаменує значну зміну політики між Джо Байденом і Трампом. Колишній американський лідер назвав Путіна "воєнним злочинцем" і підписав низку міжнародних заяв, які називали Росію державою-агресором. А тепер Вашингтон у дискусіях з міжнародними союзниками наполягає на тому, щоб майже трирічну війну називали "українським конфліктом".

Так, у звіті Держдепартаменту про зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим війна двічі описується як "конфлікт в Україні".

До слова, Трамп заявив, що не бачить потреби в участі Зеленського у переговорах про припинення війни.