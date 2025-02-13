Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир.

Про це стало відомо із його пресконференції в Овальному кабінеті, пише "ЄП".

Очільника Білого дому запитали, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу. На що він відповів, що "це цікаве запитання".

"Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю", - висловився Трамп.

Окрім того, журналісти уточнили в Трампа,як він ставиться до того, аби президент України поступився територією або обміняв її для завершення війни. За словами президента США, Володимиру Зеленському "доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м’яко кажучи, не надто високі".

Нагадаємо, також Дональд Трамп висловив думку про те, що нібито "малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року. Трамп переконаний, що лише частину території вдасться повернути.

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