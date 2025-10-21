ТСН у соціальних мережах

Політика
662
2 хв

Трамп відмовив Україні в “Томагавках”: WSJ пояснив, що стоїть за рішенням президента США

Президент США пояснив, що його головна мета — припинити війну, а не розширювати бойові дії.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Україна найближчим часом не отримає ракети великої дальності Tomahawk.

Про це повідомили офіційні особи США після його зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, передає The Wall Street Journal.

За даними джерел, під час перемовин Трамп заявив, що не бачить сенсу у передачі таких ракет Києву, адже його головною метою є якнайшвидше припинення війни, а не ескалація бойових дій. Президент наголосив, що США прагнуть зупинити конфлікт, а не змінити його перебіг за рахунок нової зброї.

Під час зустрічі, яка проходила у напруженій атмосфері, Трамп відмовився розглядати карти фронту, які йому представила українська делегація, та висловив розчарування ходом війни. Він визнав, що досягти компромісу між Зеленським і Путіним набагато складніше, ніж очікував.

Перед розмовою з українським лідером Трамп мав телефонну бесіду з Путіним і вже планує провести саміт у Будапешті, щоб продовжити зусилля з мирного врегулювання. Водночас Зеленський заявив, що Україна не погодиться на поступки, яких вимагає Кремль.

“Трамп хоче швидкої перемоги — завершення війни. Але Путін прагне повної окупації України”, — наголосив президент Зеленський.

Нагадаємо, The Financial Times з посиланням на власні джерела повідомило, що під час зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня президент США Дональд Трамп нібито із криками та лайкою вимагав від українського лідера Зеленського здати Росії Донбас. За словами одного з європейських чиновників, поінформованого про зміст зустрічі, Трамп заявив Зеленському, що той нібито “програє війну”, тому слід укласти угоду, інакше Україну знищать.

