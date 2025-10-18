Трамп відмовився надавати Україні ракети «Томагавк», – Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети великої дальності «Томагавк» під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, знайомі з деталями переговорів.

За даними видання, розмова була напруженою. Зеленський розраховував отримати у Вашингтоні зобов’язання щодо нової зброї, однак почув від Трампа протилежну позицію. Джерела зазначають, що президент США наполягає на дипломатичному підході та вважає, що передача «Томагавків» може зашкодити його мирним ініціативам після тривалої телефонної розмови з Володимиром Путіним напередодні.

Реклама

Трамп, за інформацією журналістів, дав зрозуміти, що пріоритетом для нього зараз є пошук політичного рішення, а не подальше нарощування дальнобійних спроможностей ЗСУ.

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».