Трамп відмовився від найжорсткіших санкцій проти Росії — WSJ
Президенту США було запропоновано три варіанти санкцій проти Кремля, проте він вибрав не найжорсткіший.
Президент США Дональд Трамп остаточно втратив терпець щодо російського диактатора Володимира Путіна. Попри це американський лідер вирішив не запроваджувати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з РФ.
Про це пише The Wall Street Journal.
«Пакети санкцій США проти російської нафтової галузі були розроблені і готові до застосування протягом декількох місяців на випадок, якщо Трамп вирішить діяти. Трампу було представлено три плани санкцій: жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників. Середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь і м’якший варіант, який передбачає більш обмежені санкції. Трамп вибрав середній варіант», — йдеться в статті.
За словами представників адміністрації Трампа, останні санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла» можуть кардинально змінити ситуацію в економіці.
«Трамп залишає деякі питання відкритими, тому що він все ще дуже хоче укласти угоду з Путіним», — сказав Курт Волкер, колишній спецпредставник президента США по Україні.
Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти основних нафтових гігантів Росії — «Роснєфті» та «Лукойла». Крім того, США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.
Трамп наголосив, що економічні обмеження, введені Сполученими Штатами проти найбільших нафтових компаній Росії, можуть дати результати протягом пів року.