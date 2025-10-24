Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп остаточно втратив терпець щодо російського диактатора Володимира Путіна. Попри це американський лідер вирішив не запроваджувати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з РФ.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Пакети санкцій США проти російської нафтової галузі були розроблені і готові до застосування протягом декількох місяців на випадок, якщо Трамп вирішить діяти. Трампу було представлено три плани санкцій: жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників. Середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь і м’якший варіант, який передбачає більш обмежені санкції. Трамп вибрав середній варіант», — йдеться в статті.

За словами представників адміністрації Трампа, останні санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла» можуть кардинально змінити ситуацію в економіці.

«Трамп залишає деякі питання відкритими, тому що він все ще дуже хоче укласти угоду з Путіним», — сказав Курт Волкер, колишній спецпредставник президента США по Україні.

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти основних нафтових гігантів Росії — «Роснєфті» та «Лукойла». Крім того, США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Трамп наголосив, що економічні обмеження, введені Сполученими Штатами проти найбільших нафтових компаній Росії, можуть дати результати протягом пів року.