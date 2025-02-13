Трамп відповів, чи братиме Україна участь у переговорах про припинення війни

Трамп відкинув критику, що він повинен був спочатку поговорити із Зеленським, а не з Путіним.

Після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку обговорив з Путіним потенційну угоду щодо припинення війни, він запевнив, що Україна матиме місце за столом мирних переговорів.

Про це Трамп сказав, виступаючи перед журналістам в Білому домі, передає CNN.

"Звичайно, вони будуть, я маю на увазі, що вони є частиною цього. У нас буде Україна, і буде у нас Росія, і будуть залучені й інші люди, багато людей... війна в Україні має закінчитися", – сказав очільник Білого дому.

Ці коментарі також з’явилися після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме мирну угоду між США та Росією без участі Києва. Під час адміністрації Байдена найвищі посадовці США, включно з тодішнім президентом Джо Байденом, неодноразово наголошували, що "без України нічого не буде".

Трамп сказав, що у нього була "гарна розмова" і з Путіним, і з Зеленським, і відкинув критику, що він повинен був спочатку поговорити з українським лідером.

"Хтось сказав, ой, я повинен був подзвонити спочатку Зеленському. Я так не думаю. Я маю на увазі, що ми повинні з’ясувати, чи хоче Росія укласти угоду. Я знаю, що Зеленський хоче домовитися, тому що він мені це сказав. Але тепер я знаю, що Росія хоче укласти угоду", – сказав він.

Нагадаємо, що сьгодні у Білому дому Дональд Трамп зробив низку важливих заяв. Ось деякі з них:

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