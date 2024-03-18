Трамп відповів, чи дасть Путіну окупувати Україну, чи допоможе їй зі зброєю

Трамп переконаний, що якби він був президентом США, Путін не влаштував би повномасштабне вторгнення до України.

Експрезидент США Дональд Трамп відповів, чи продовжить він допомагу Україні з озброєнням, чи дозволить президенту РФ Володимиру Путіну окупувати частину або всю державу, якщо його знову оберуть президентом.

Про це американський політик висловився в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Так, Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про свої дії щодо України. Він висловив сподівання, що до цього не дійде. За словами політика, до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента у разі перемоги на виборах у США, мине багато часу, понад дев’ять місяців – для війни і політики це "вічність".

Трамп сказав, що Росія має потужну армію, хоч українці і є дуже хоробрими. Він заявив, що треба шукати компромісу шляхом переговорів.

Експрезидент США також заявив, що питання війни в Україні для нього є дуже болючим. Трамп переконаний, що якби він був президентом, Путін не влаштував би повномасштабне вторгнення.

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"Я дуже добре знав Путіна, у нас були добрі стосунки. Він би ніколи не зважився на широкомасштабне вторгнення, якби я був президентом. Якби у нас був справжній лідер, він (Путін – ред.) би ніколи цього не зробив", – висловився американський політик.

"Пам'ятаєте, він не робив цього протягом років, і не було жодної реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, всі ці люди жили б, всі ці гарні міста, старовинні тисячолітні куполи, золоті куполи, культуру неможливо замінити. Це жахлива ситуація", – додав Трамп.

До слова, напередодні Трамп, критикуючи військову та фінансову допомогу Україні, назвав її президента Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії".

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