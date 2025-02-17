Трамп відповів, чи вірить у війну Росії з НАТО

Президент США Дональд Трамп не погоджується з твердженнями, що одного дня Росія воюватиме з НАТО.

Про це американський лідер сказав під час спілкування із журналістами, яке транслював телеканал Fox News.

У Трампа запитали, чи погоджується він з заявою президента України Володимира Зеленського про те, що Росія воюватиме проти НАТО, і чи має президент США якісь занепокоєння з цього приводу.

"Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи", – відповів Трамп.

Нагадаємо, як заявив напередодні Зеленський, якщо не вдасться зупинити російську агресію в Україні, президент РФ Володимир Путін воюватиме проти НАТО. Є ризики для Польщі та Литви.