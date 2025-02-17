Трамп відповів, чи вірить у війну Росії з НАТО

Президент США прокоментував заяву українського лідера про можливу війну Росії проти Альянсу.
Президент США Дональд Трамп не погоджується з твердженнями, що одного дня Росія воюватиме з НАТО.
Про це американський лідер сказав під час спілкування із журналістами, яке транслював телеканал Fox News.
У Трампа запитали, чи погоджується він з заявою президента України Володимира Зеленського про те, що Росія воюватиме проти НАТО, і чи має президент США якісь занепокоєння з цього приводу.
"Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи", – відповів Трамп.
Нагадаємо, як заявив напередодні Зеленський, якщо не вдасться зупинити російську агресію в Україні, президент РФ Володимир Путін воюватиме проти НАТО. Є ризики для Польщі та Литви.
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