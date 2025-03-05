Трамп відповів, чому "фюрер" Путін наважився на велику війну в Україні

Російський "фюрер" Володимир Путін відчув себе спроможним здійснити повномасштабне вторгнення до України нібито через те, як адміністрація тодішнього президента США Байдена впоралася з виведенням американського військового контингенту з Афганістану.

Про це президент США Дональда Трамп заявив під час свого виступу на спільному засіданні Конгресу, повідомляє CNN.

Він розкритикував виведення колишнім президентом військ з Афганістану в серпні 2021-го. Такі дії, пише CNN, стали для Байдена політичною катастрофою, бо афганський уряд розвалився, а таліби повернулися до влади. Зокрема, Трамп детально описав вибух біля воріт Abbey Gate міжнародного аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули 13 військовослужбовців США.

"Коли Путін побачив, що сталося, я думаю, він сказав: “Ну, можливо, це мій шанс”. Ось так було погано. Не повинно було статися. Вкрай некомпетентні люди", - сказав Трамп про адміністрацію Байдена.