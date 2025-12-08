Трамп відповів, чому прагне завершити війну в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче покласти край війні в Україні, бо хоче припинити вбивства людей.

Про це глава Білого дому сказав під час «круглого столу» з представниками американського агробізнесу.

На запитання журналістів, чи продовжать США брати участь у переговорах щодо досягнення миру між Україною та Росією, Трамп відповів:

«Що ми робимо? Ми займаємося цим з гуманістичних міркувань. Наша головна мета — з’ясувати, як можна зупинити кровопролиття та загибель людей, бо ми хочемо, щоб люди перестали вмирати».

Трамп у своїй манері робити суперечливі заяви, сказав, ситуація щодо України є «чудовою», але існує одна проблема: «Багато людей гине».

«У нас загалом там сприятлива ситуація на місці. Критичною проблемою залишається велика кількість жертв, і я хочу це припинити… Минулого місяця загинуло 27 000 солдатів — переважно солдати, ще кілька людей через те, що ракета впала в центрі Києва або десь ще, що є жахливою річчю, але переважно солдати. 27 000 солдатів загинуло минулого місяця. Ось що хочу припинити», — зазначив американський президент.

Також сьогодні Трамп похизувався, що не дав нічого Україні, на відміну від свого попередника Байдена.

Раніше Дональд Трамп заявив, що не має дедлайнів щодо завершення війни в Україні, але сподівається на швидке припинення бойових дій.