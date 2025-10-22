- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 558
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп відповів, чи буде перемир'я в Україні
Також Трамп дав остаточну відповідь, чи планує зустріч з Путіним найближчим часом.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що досі бачить шанс на припинення вогню в Україні.
Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.
На запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню в Україні, Трамп відповів лаконічно: «Так».
Також він прокоментував інформацію, що його зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін.
«Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час марно, тож подивимося, що станеться. Але ми уклали всі ці великі угоди, великі мирні угоди. Усі вони — мирні угоди, домовленості, міцні домовленості, кожна з них, крім цієї. І я сказав: Ідіть до лінії. Ідіть до лінії битви. А потім ви відступаєте, йдете додому, і всі беруть трохи часу на відпочинок, тому що у вас є дві країни, які вбивають один одного. Дві країни втрачають від 5000 до 7000 солдатів на тиждень. Тож подивимося, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення», — сказав президент США.
Проте згодом Трамп заперечив власні слова, сказані за кілька хвилин перед цим.
«Я не казав, що зустріч з Путіним буде марною тратою часу. На цьому фронті відбувається багато всього між Україною та Росією.», — сказав президент США.
За його словами, упродовж наступних двох днів журналістів проінформують про можливість проведення зустрічі з Путіним.
Крім того, Трамп запевнив, що Індія не купуватиме «занадто багато» нафти у Росії.
Раніше повідомлялося, що Білий дім офіційно відклав саміт Трампа й Путіна.