Трамп відповів, чи буде перемир'я в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що досі бачить шанс на припинення вогню в Україні.

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.

На запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню в Україні, Трамп відповів лаконічно: «Так».

Реклама

Також він прокоментував інформацію, що його зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін.

«Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час марно, тож подивимося, що станеться. Але ми уклали всі ці великі угоди, великі мирні угоди. Усі вони — мирні угоди, домовленості, міцні домовленості, кожна з них, крім цієї. І я сказав: Ідіть до лінії. Ідіть до лінії битви. А потім ви відступаєте, йдете додому, і всі беруть трохи часу на відпочинок, тому що у вас є дві країни, які вбивають один одного. Дві країни втрачають від 5000 до 7000 солдатів на тиждень. Тож подивимося, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення», — сказав президент США.

Проте згодом Трамп заперечив власні слова, сказані за кілька хвилин перед цим.

«Я не казав, що зустріч з Путіним буде марною тратою часу. На цьому фронті відбувається багато всього між Україною та Росією.», — сказав президент США.

Реклама

За його словами, упродовж наступних двох днів журналістів проінформують про можливість проведення зустрічі з Путіним.

Крім того, Трамп запевнив, що Індія не купуватиме «занадто багато» нафти у Росії.

Раніше повідомлялося, що Білий дім офіційно відклав саміт Трампа й Путіна.