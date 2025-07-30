Трамп відповів, чи дозволить українським біженцям у США залишитись до кінця війни

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи дозволить він біженцям з України залишатися у Сполучених Штатах до кінця війни.

Про це очільник Білого дому повідомив журналістам у Білому домі.

«Ми дозволимо. У нас багато людей, які прибули з України, і ми працюємо з ними», — сказав Трамп у короткому коментарі.

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Це несподівана для багатьох заява, адже попередня риторика американської адміністрації щодо імміграції була жорсткою. Вона також вживала заходи, аби обмежити тимчасовий правовий статус для тих, хто прибув за програмами, започаткованими за президентства Джо Байдена.

Нагадаємо, від січня 2025 року адміністрація Трампа почала переглядати гуманітарні програми, запроваджені за Байдена, зокрема ініціативу «Єднання заради України» (U4U), яка дозволяла українцям перебувати в США до двох років на основі гуманітарного паролю. Цією програмою вже скористалися понад 240 тис. українців.

Однак майбутнє біженців залишалося невизначеним: американський уряд тимчасово призупинив приймання нових заявок, а також з’явилися повідомлення про можливе скасування статусу, що могло призвести до депортацій. Ситуацію погіршив помилковий лист від Мінбезпеки США, який хибно сповістив частині українців про скасування паролю.

Крім того, ЗМІ повідомляли про плани переорієнтації коштів з підтримки біженців на програми «добровільного повернення» — з виплатами до 1000 дол. тим, хто погодиться залишити США.

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