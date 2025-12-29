Трамп відповів, чи готовий приїхати в Україну

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приїхати до України та виступити перед парламентом.

Про це він сказав на спільній пресконференції після завершення переговорів.

Дональда Трампа запитали, чи планує він приїхати в Україну, якщо йому вдасться укласти угоду про припинення війни.

Реклама

У відповідь американський лідер сказав, що не має таких планів, його завдання — укласти угоду. Однак, не виключив такої можливості.

«Я запропонував поїхати та виступити перед їхнім парламентом. Якщо це допоможе. Я не знаю, чи допоможе це. Я думаю, що це, ймовірно, допоможе, але я навіть не знаю», — говорив Трамп.

Володимир Зеленський запевнив Трампа, що його будуть раді бачити в Україні, якщо він захоче приїхати.

«Я не впевнений, що це справді буде необхідно, але якщо це допоможе врятувати 25 000 життів на місяць чи скільки завгодно, я точно буду готовий це зробити», — відповів Трамп.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським продовжаться в понеділок, 29 грудня.