Трамп відповів, чи готовий вдарити ядерною зброєю по Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати встановили повний контроль над стратегічними маршрутами експорту іранської нафти та фактично заблокували її постачання, що суттєво вдарило по економіці Тегерана. Окрім цього, Трамп зробив інших низку заяв щодо війни в Ірані.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, американські військові уразили близько 75% запланованих цілей. Проте операцію частково зупинили через можливі мирні домовленості.

«Ми вразили близько 75 відсотків наших цілей. Ми зупинилися трохи раніше, тому що вони хотіли мати деякий мир», — заявив він.

Блокада іранської нафти та економічний тиск

Трамп наголосив, що нині діє «100-відсотково ефективна» блокада, яка фактично зупинила бізнес Ірану.

«У нас є блокада, яка є 100-відсотково ефективною. І у них немає бізнесу», — сказав президент США.

Він також стверджує, що контроль над ключовими маршрутами збережеться до моменту укладення нової угоди. За словами Трампа, Іран зацікавлений в угоді, однак ситуація всередині країни залишається нестабільною.

«Вони хочуть укласти угоду. Ми говорили з ними, але вони навіть не знають, хто керує країною. Вони перебувають у хаосі», — заявив він.

Контроль над нафтовими доходами

Президент США також прокоментував пропозицію щодо відкриття ключової протоки, через яку проходить експорт нафти.

«Вони прийшли до нас і сказали: „Ми погодимося відкрити протоку“, і всі мої люди були задоволені. Всі були задоволені, крім мене», — сказав Трамп.

Він пояснив, що відкриття маршруту дозволило б Ірану отримувати значні доходи.

«Я сказав: зачекайте хвилину. Якщо ми відкриємо цю протоку, це означатиме, що вони будуть заробляти 500 мільйонів доларів на день. Я не хочу, щоб вони заробляли 500 мільйонів доларів на день, поки вони не вирішать цю ситуацію, тому я той, хто тримав її закритою», — додав президент США.

Питання ядерної зброї

Трамп підкреслив, що пріоритетом залишається недопущення розповсюдження ядерної зброї.

«Немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка знищує міста», — сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливе застосування ядерної зброї проти Ірану, президент США заперечив таку можливість.

«Ні. Яке дурне запитання — навіщо мені це потрібно? Ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися ніким», — резюмував Трамп.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про впевненість у досягненні «значної угоди» з Іраном для завершення війни. Проте наголосив, що не планує подовжувати термін дії режиму припинення вогню, який спливає в середу.

Раніше ми писали, що 21 квітня в Ісламабаді мали пройти мирні переговори між США та Іраном. За даними Білого дому, американську сторону мали представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Проте невдовзі Тегеран заявив, що не братиме участі в перемовинах зі США через позицію Вашингтона та напруження в регіоні.