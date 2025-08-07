Трамп відповів, чи має Путін зустрічатися з Зеленським

Дональд Трамп / © Associated Press

Президенту Росії Володимиру Путіну не потрібно зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб зустрітися зі президентом США Дональдом Трампом.

Про це сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент США також зазначив, що рішення про припинення вогню в Україні має ухвалити особисто Путін.

Нагадаємо, у четвер, 7 серпня, радник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що зустріч між Путіним і Трампом відбудеться найближчими днями, додавши, що «робота над самітом вже розпочалася».

Але Білий дім спростував заяви Кремля про те, що зустріч між президентами США та Росії була домовлена, а місце її проведення визначено. За словами представника Білого дому, місце проведення цієї зустрічі ще не визначено.

За інформацією ЗМІ, у Вашингтоні вважають, що президент Путін повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським перед особистою розмовою з Трампом.