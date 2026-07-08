Трамп та Зеленський / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує ідею проведення можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна в Москві.

Про це він сказав під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня.

За словами президента США, Путін хотів би провести переговори в Москві, однак він не вважає це правильним рішенням.

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«Путін сказав, що хоче зустрітися в Москві, а я сказав, що не думаю. У Москві не вдасться», — заявив Трамп.

Американський президент пояснив, що поставив себе на місце Володимира Зеленського й поставив під сумнів можливість його поїздки до Росії. Однак, він поставив пряме запитання Зеленському.

«Ви поїдете до Москви?», — спитав Трамп.

Зеленський у відповідь зазначив, що це складно.

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«Це складно. Там літають українські дрони, небезпечні були б такі перельоти», — сказав президент України.

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Нагадаємо, також Трамп назвав далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах ескалацією. Водночас він зазначив, що така ескалація може призвести до завершення війни. Державний секретар США Марко Рубіо додав, що Вашингтон обговорює з Україною можливість завдавати ударів у глибокий тил Росії, щоб показати Кремлю складнощі з обороною власного повітряного простору.

До слова, Трамп назвав президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна складними співрозмовниками. Водночас він зазначив, що за останні кілька тижнів вдалося досягти значного прогресу у взаємодії. Деталі він не розкрив.

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