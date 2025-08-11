Трамп зізнався, чи накладе митні тарифи проти Китаю за допомогу РФ

Дональд Трамп / © Reuters

Президент США Дональд Трамп не підтвердив і не спростував продовження 90-денної паузи на підвищення тарифів на китайські товари, яка закінчується сьогодні.

Про це Дональд Трамп заявив під час брифінгу.

На запитання журналіста, чи планує він продовжити дію тарифів, Трамп ухилився від прямої відповіді, наголосивши на «дуже хороших» відносинах з Китаєм та особисто з президентом Сі Цзіньпіном.

«Подивимося, що буде. Китай платить Сполученим Штатам величезні тарифи. Подивимося, що буде далі», — сказав Трамп.

Нагадаємо, адміністрація президента Дональда Трампа та уряд Сі Цзіньпіна продовжують ескалацію, не демонструючи готовності до компромісу, що вже викликає тривогу на світових фінансових ринках.

США підвищили мита на китайський імпорт до 145%, назвавши цю акцію частиною «боротьби з економічною несправедливістю». У відповідь Китай ввів дзеркальні тарифи на всю американську продукцію, довівши ставку до 125%. У Пекіні ці заходи США назвали «безглуздими» й закликали Європу приєднатися до протидії «односторонньому тиску» Вашингтона.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував дії російських військових під час вторгнення в Україну. За його словами, якби російські війська рухалися по трасі, вони могли б опинитися в Києві всього за чотири години

Також додав, що Росія окупувала «частину основних територій, які вони спробують повернути назад Україні». Тому цей обмін буде на «благо України».