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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
301
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Трамп відповів, чи отримає Україна ліцензію на виробництво ракет

Трамп заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво американських ракет.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

США розглядають можливість видачі Україні ліцензії на виготовлення американських ракет безпосередньо на її території.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

Очільник Білого дому підтвердив, що офіційний Київ уже звернувся до Вашингтона з відповідним запитом.

«Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це», — зазначив Дональд Трамп.

Наразі жодних остаточних рішень щодо передачі технологій чи дозвільної документації не оголошено, проте американська сторона офіційно підтвердила готовність проаналізувати таку можливість.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами на саміті G7 Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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