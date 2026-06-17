Трамп відповів, чи отримає Україна ліцензію на виробництво ракет

Дональд Трамп / © Associated Press

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США розглядають можливість видачі Україні ліцензії на виготовлення американських ракет безпосередньо на її території.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

Очільник Білого дому підтвердив, що офіційний Київ уже звернувся до Вашингтона з відповідним запитом.

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«Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це», — зазначив Дональд Трамп.

Наразі жодних остаточних рішень щодо передачі технологій чи дозвільної документації не оголошено, проте американська сторона офіційно підтвердила готовність проаналізувати таку можливість.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами на саміті G7 Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні.

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