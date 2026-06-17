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Трамп відповів, чи отримає Україна ліцензію на виробництво ракет
Трамп заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво американських ракет.
США розглядають можливість видачі Україні ліцензії на виготовлення американських ракет безпосередньо на її території.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.
Очільник Білого дому підтвердив, що офіційний Київ уже звернувся до Вашингтона з відповідним запитом.
«Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це», — зазначив Дональд Трамп.
Наразі жодних остаточних рішень щодо передачі технологій чи дозвільної документації не оголошено, проте американська сторона офіційно підтвердила готовність проаналізувати таку можливість.
Нагадаємо, під час спілкування з журналістами на саміті G7 Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні.