Трамп відповів, чи вважає лідера Китаю диктатором

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп публічно прокоментував своє ставлення до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він відмовився називати китайського колегу диктатором, натомість відзначив його розум та патріотизм.

Про це свідчить відео розмови президента США з журналістами, яке поширило Clash Report.

Під час спілкування з журналістами у Трампа запитали, чи вважає він Сі диктатором. Американський лідер уникнув прямої відповіді, натомість розповів, як поважає китайського колегу.

Реклама

«Він керівник. Він президент Китаю. Я про це не думаю. Ти маєш справу з тим, що є. Я його поважаю. Він дуже розумний. Він любить свою країну. Я його поважаю», — висловився президент США.

«Чи є він диктатором — це вже вам вирішувати», — додав Трамп.

Зустріч Трампа з Сі в Китаї — які результати

Слід зазначити, що 14 травня в Пекіні відбулися переговори між Трампом та Сі. Лідер КНР наголосив, що тайванська проблема є найбільш критичною та ризикованою в американсько-китайських відносинах. Сі висловив суворе застереження: неправильний підхід до цієї теми може зруйнувати стабільність і призвести до зіткнень чи навіть військового конфлікту між США та Китаєм.

За словами Трампа, китайська сторона висловила готовність посприяти Сполученим Штатам у забезпеченні вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Пекін вкрай зацікавлений у безпеці цього морського шляху та досягненні компромісу між Вашингтоном і Тегераном, адже КНР є великим споживачем іранської нафти й підтримує дипломатичні зв’язки з цією державою.

Реклама

Новини партнерів