Трамп відповів, чи запровадить нові санкції проти Росії після удару по Сумах

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не запроваджуватиме додаткових санкцій проти Росії у відповідь на ракетний удар по Сумах, унаслідок якого загинули десятки мирних жителів.

Про це він розповів під час брифінгу у Білому домі.

Пояснюючи свою позицію, Трамп згадав про санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”, які його адміністрація запровадила раніше:

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“Я вже запровадив санкції проти росії. Якщо ви пам’ятаєте Nord Stream 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід. Найбільший трубопровід у світі, я думаю. Йде до Німеччини. І я зупинив його”, — заявив Трамп.

Раніше ми писали, що мертоносна атака на Суми, здійснена Росією напередодні, стала черговим нагадуванням про криваву ціну вторгнення, розпочатого Володимиром Путіним. Водночас вона підкреслила, наскільки обмеженим залишається вплив президента США Дональда Трампа на припинення бойових дій, попри його гучні обіцянки швидко завершити війну.