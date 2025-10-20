- Дата публікації
Категорія
Політика
Трамп відповів, чи зможе Україна виграти війну
Трамп оцінив шанси України на перемогу, але тут же засумнівався.
Президент США Дональд Трамп підтвердив свою попередню заяву про те, що Україна «все ще може виграти» війну проти Росії.
Про це він заявив під час двосторонньому ланчі з Прем’єр-міністром Австралії.
«Вони все ще можуть її виграти. Я сказав, що вони можуть виграти будь-що. Війна — дуже дивна річ. Я не думаю, що вони це зроблять», — заявив Трамп.
Також додав, що Зеленський та Путін ненавидять один одного і це «насправді трохи ускладнює ситуацію».
«Це Росія та Україна, і я думаю, що ми досягнемо цього, але це виявилося неприємним, бо у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного», — каже він.
Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.