Трамп відповів, чи зможе Україна виграти війну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою попередню заяву про те, що Україна «все ще може виграти» війну проти Росії.

Про це він заявив під час двосторонньому ланчі з Прем’єр-міністром Австралії.

«Вони все ще можуть її виграти. Я сказав, що вони можуть виграти будь-що. Війна — дуже дивна річ. Я не думаю, що вони це зроблять», — заявив Трамп.

Також додав, що Зеленський та Путін ненавидять один одного і це «насправді трохи ускладнює ситуацію».

«Це Росія та Україна, і я думаю, що ми досягнемо цього, але це виявилося неприємним, бо у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного», — каже він.

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.