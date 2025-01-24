Трамп відправив Путіну тривожний сигнал, Кремль вже відчуває смак отрути — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні, заявивши, що інакше "буде тільки гірше". Цими заявами він дав сигнал диктаторові.

Про це пише Френсіс Дірнлі, головний редактор газети The Telegraph.

Журналіст вказує на те, що Трамп зробив Путіну дуже чіткий сигнал, він пригрозив новими санкціями, якщо російський диктатор не погодиться на мирну угоду. Це значний відхід від обережної позиції адміністрації Байдена щодо санкцій проти Росії.

"Наразі ходять чутки, що Трамп може навіть використати 330 млрд доларів заморожених російських державних активів, погрожуючи передати їх Києву для купівлі американської зброї — крок, що спирається на інстинкти Трампа, пов'язані з укладанням угод. Військова допомога також може збільшитися, особливо якщо він змінить наратив так, щоб Москва, а не Київ, стала перешкодою на шляху до миру", — вважає Дірнлі.

Однак наразі питання полягає в тому, чи діятиме Трамп на випередження, чи вичікуватиме, як розгортатимуться його переговори з Путіним.

"Тепер, коли починається каденція Трампа, Кремль починає відчувати смак отрути. Трамп не є людиною, яка стає на бік тих, хто програв, і, що важливо, він вважає Москву невдахою та переможеною", - додав Дірнлі.

Нагадаємо, Дональд Трамп 22 січня знову закликав до закінчення війни між Україною й Росією, погрожуючи в разі відмови Москви від домовленостей запровадити нові санкції проти РФ.

Трамп наголосив, що економіка Росії через війну занепадає, і тому він пропонує Путіну "дуже велику послугу".

Однак у Кремлі, як пише WSJ, не сприймають серйозно погрози Трампа.

Читайте також: