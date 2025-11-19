Трамп відправив високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних перемовин — ЗМІ

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп направив до Києва високорівневу делегацію Пентагону в межах нової спроби відновити переговори щодо припинення російсько-української війни.

Про це повідомляють Wall Street Journal та Politico із посиланням на високопосадовців США.

До складу делегації увійшли секретар армії США Ден Дрісколл та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж. Це найвищі представники Пентагону, які відвідали Україну з початку повномасштабної війни. Візит не був анонсований заздалегідь через його чутливий характер.

За даними джерел, Дрісколл і Джордж проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським, українським військовим керівництвом, депутатами та представниками оборонної промисловості. Однією з цілей поїздки є спроба перезапустити мирний процес, попри те, що Москва до цього блокувала усі дипломатичні ініціативи Вашингтона та Києва. Після української частини візиту Дрісколл планує зустрічі з російськими посадовцями.

Окрім політичного складника, делегація обговорить з Україною масштабний проєкт обміну технологіями, зокрема у сфері дронів та автономного озброєння. За словами американських посадовців, Україна стала світовим лідером у виробництві та застосуванні FPV-дронів, щороку випускаючи понад 1,5 млн одиниць. США, своєю чергою, планують закупити 1 млн дронів у найближчі два-три роки та прагнуть перейняти український досвід швидкого впровадження інновацій.

Хоча Трамп неодноразово критикував масштаб американської допомоги Україні, останнім часом він зміцнив відносини із Зеленським і став активніше підтримувати НАТО та зусилля Заходу щодо озброєння Києва. Його дипломатичні спроби вплинути на Кремль раніше були проігноровані Володимиром Путіним. Тим часом Росія посилила повітряні атаки: лише минулої п’ятниці по Києву було випущено 430 дронів і 18 ракет.

Сама поява топчиновників Пентагону в Києві виглядає як сигнал про зміну підходу Вашингтона — від суперечок і недовіри всередині адміністрації до прагнення знайти реальний політичний та технологічний шлях посилити оборону України й наблизити завершення війни.

Представники Дрісколла і Джорджа відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США разом РФ таємно готують новий план завершення війни в Україні.