Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Дональд Трамп позитивно оцінив ініціативу Володимира Зеленського щодо проведення прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Репортер поцікавився у глави Білого дому, чи має рацію Зеленський, який прагне особистої зустрічі з Путіним через те, що США зараз занадто відволіклися на Іран. Трамп запевнив, що розуміє дії української сторони, та схвалив проведення таких перемовин.

Реклама

«Я втішений, що вони, можливо, обговорюють зустріч. Гадаю, ми мали до цього неабиякий стосунок. Я точно знаю, що ви робите. Але гадаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити», — зауважив Трамп.

Також він назвав Путіна й Зеленського «двома дуже хорошими людьми» та зауважив, що їм обом доведеться піти на компроміси.

«Їм обом доведеться піти на компроміси. Саме я запропонував ці компроміси. І ви знаєте, що ми доклали до цього чимало зусиль. Ми б дуже хотіли бачити там двох чудових людей (Путіна та Зеленського — ред.). Це дві справді неймовірні країни. Чудові країни… Минулого місяця там загинуло 25000 людей. Солдати, переважно солдати», — зазначив Трамп.

Зеленський написав листа Путіну — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну. Текст опублікували на сайті Офісу президента.

Реклама

У своєму зверненні український лідер зазначив, що розвідка має документи, які свідчать про наміри Кремля затягнути бойові дії ще на кілька років. Окрім цього, він вказав на спроби Москви розширити географію конфлікту та залучити нових учасників.

Також Зеленський констатував, що геополітична ситуація змінилася, і Україна більше не може чекати на рішення США, адже адміністрація Трампа приділяє усю свою увагу питанню Ірану.

Президент розповів про катастрофічні травневі втрати армії РФ, аномальну смертність росіян.

Новини партнерів